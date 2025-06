Mondiale per Club, Ateltico eliminato: passa il Botafogo

Non basta il successo contro il Botafogo all’Atletico Madrid. Sono i Colchoneros la prima sorpresa negativa di questo Mondiale per Club. A passare sono infatti i brasiliani che cedono però al 87’ al lungo assalto spagnolo. Con Griezmann che capitalizza sul secondo palo il cross da sinistra di Julian Alvarez. A braccetto con il Botafogo passa poi, da primo in classifica il PSG che batte 0-2 i Seattle Sounders. A sbloccare il match è Kvaratskhelia ma fa tutto Vitinha con il portoghese calcia da fuori centrando in pieno il georgiano che manda il pallone in porta. Nella ripresa è di Hakimi il raddoppio con il marocchino che servito da Barcola controlla e supera Frei per la rete che cristallizza il punteggio sullo 0-2 regalando ai Francesi il successo finale nel Gruppo B.