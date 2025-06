Napoli, Lukaku: “Futuro? Resto qui. De Bruyne rinforzo decisivo”

Torna a parlare Romelu Lukaku direttamente dal suo Belgio. Queste le dichiarazioni dell’attaccante a Vtm Nieuws, riportate da tuttonapoli.net. “Sto alla grande, darei un 11 alla mia felicità. Sono stato a Efteling con i miei figli, non ci ero mai stato. Bellissimo”.

Sul Mondiale per Club: “Certo, sarebbe stato interessante esserci, ma serviva un po’ di relax. Anche andare a dormire più tardi ogni tanto fa bene”.

Sulla stanchezza: “Il calcio dovrebbe ispirarsi all’NBA: sei settimane di riposo obbligatorio e quattro di preparazione. Si gioca troppo, serve tutelare la salute dei calciatori”.

Su De Bruyne: “Kevin De Bruyne sarà un rinforzo decisivo. È quello che serve per migliorare e non solo confermarci. Con lui ne ho parlato spesso, anche Mertens ha dato una mano per convincerlo”.

Sui tifosi e la scorsa stagione