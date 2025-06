Pedullà: “Fiorentina-Esposito, la situazione”

Ultime notizie di Alfredo Pedullà su Sebastiano Esposito: “Rispetto all’esclusiva di qualche giorno fa, sono previsti nuovi contatti con la Fiorentina per capire la fattibilità dell’operazione a un anno dalla scadenza”.

Pedullà continua: “Sebastiano Esposito può lasciare l’Inter nei prossimi giorni, considerato anche il contratto in scadenza tra poco più di un anno. E confermiamo quanto raccontato in esclusiva pochi giorni fa: l’attaccante piace anche alla Fiorentina all’interno di una campagna acquisti che prevede la valorizzazione del made in Italia (da qui gli arrivi di Fazzini e Viti). Il discorso può essere collegato a Gudmundsson che la Fiorentina non intende riscattare per 17 milioni. E su Sebastiano Esposito resta il Parma che sta procedendo per la cessione di Bonny all’Inter”.