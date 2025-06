Pogba: “Ero in guerra contro l’antidoping, non contro la Juve. Ora sono pronto, è solo questione di tempo”

Paul Pogba si è raccontato nel programma Sept à Huit, parlando del tentativo di estorsione che ha coinvolto suo fratello Mathias e la sospensione per doping. Il campione del mondo 2018 non ha eluso alcun argomento: “Sono cose tristi. Hai delle persone nel tuo cuore, tra virgolette dei fratelli, perché è così che ci chiamiamo tutti quando cresciamo insieme nel quartiere. Questo è ciò che mi rattrista di più, perché non puoi immaginare questo”.

“C’erano delle armi, delle persone incappucciate. Non hai nemmeno il tempo di pensare, dici sì a tutto. Ho chiesto aiuto all’unica persona che poteva aiutarmi: Dio, Allah”. Suo fratello Mathias è stato condannato a tre anni di carcere: “Abbiamo parlato tra noi, con la famiglia. Il legame del sangue è il legame del sangue. Solo il tempo ci darà delle risposte. È difficile, non è lo stesso di prima. Se mio padre fosse ancora qui, niente di tutto questo sarebbe successo”.

Sulla sua sospensione per doping: “Mi dicono che il calcio si fermerà, che è finito il calcio. Quattro anni in un colpo come questo, senza che mi ascoltassero. Ho dovuto lasciare l’Italia. I miei figli erano a scuola vicino al centro di allenamento, passavo davanti ogni giorno. È stato troppo difficile. Ero in guerra contro l’antidoping, non contro la Juventus. Non avevo diritto a cure o a un preparatore fisico, non sono stati gentili con me e questo mi ha ferito profondamente.”

Pogba ora guarda avanti: “Sono mentalmente pronto, fisicamente pronto. È solo una questione di tempo”.