Salernitana, parla Iervolino: “Ho voglia di riscatto. Rimango per rilanciare”

“Non penso affatto alla resa, penso alla ricostruzione”. Così Danilo Iervolino rompe il silenzio e parla, in esclusiva, al Corriere dello Sport.

Ecco alcune delle sue parole in anteprima: “La Salernitana non può finire qui. C’è una ferita ma anche una voglia profonda di riscatto. Partiremo con idee più chiare. A chi spera che io molli, rispondo, dicendo che non ho mai mollato. Io amo le sfide. Quella di oggi è una sfida autentica. Chi ama davvero, resta. Io rimango qui per rilanciare questa città“.