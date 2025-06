Da Osimhen a Calhanoglu: quanti nodi mercato da sciogliere!

Victor Osimhen e Hakan Calhanoglu potrebbero essere due dei volti di questo mercato estivo. Il vice presidente del Galatasaray. Il centravanti del Napoli è nel mirino di diversi club, è stato in quello della Juventus che però pare aver mollato la presa. Potrebbe essere in quello del Liverpool, ma resta da capire la situazione anche con il Galatasaray. Abdullah Kavukcu, vice presidente del Galatasaray, la scorsa settimana è intervenuto in conferenza stampa fa per chiarire la situazione a proposito del centravanti nigeriano di proprietà del Napoli e dalla clausola rescissoria valida per l’estero: “Osimhen deve decidere. Il nostro obiettivo è costruire una squadra che possa competere con squadre di tutto il mondo, non solo in Turchia. Dobbiamo essere pazienti. Stiamo lavorando giorno e notte”. Chiaro che i prossimi giorni saranno decisivi, si entra nel mese clou del mercato dove le squadre vogliono accelerare per rinforzarsi.

Attenzione anche alle voci su Calhanoglu. Mentre l’Inter è impegnata al Mondiale per Club, si sta valutando attentamente la situazione del centrocampista turco. Calhanoglu è corteggiato ormai da settimane dal Galatasaray e non sembra essere più incedibile, condizionato da un cambiamento del ciclo e da un centrocampo che, dopo le fatiche dell’ultima stagione, potrebbe cambiare pelle.