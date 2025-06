Il Sunderland cerca rinforzi per le corsie esterne. Tra le piste prese in esame c’è anche quella legata ad Angelino della Roma. Così in esclusiva il nostro Gianluigi Longari. Ecco il tweet:

Il Sunderland #SAFC cerca rinforzi per le corsie esterne. Tra le piste prese in esame c’è anche quella legata ad #Angelino della #Roma — Gianluigi Longari (@Glongari) June 24, 2025