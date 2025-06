EuroBasket, azzurre in semifinale

Italia tra le prime 4 dell’Europeo. Un sogno che si avvera a 30 anni di distanza dall’Argento di Brno. Battendo oggi la Turchia al Pireo (76-74 dts) la Nazionale Femminile si è qualificata per le semifinali del FIBA Women’s EuroBasket 2025 e venerdì tornerà in campo per sfidare la vincente di Germania-Belgio.