Fiorentina, Gudmundsson riscattato: le altre operazioni

Arrivano buone notizie in casa Fiorentina, per quanto riguarda la situzione legata al riscatto di Albert Gudmundsson. La società viola ha infatti riscattato per circa 13 milioni di euro il cartellino del calciatore che diventa così ora a titolo definitivo viola. Un’operazione che si conclude così a favore della Fiorentina anche grazie alla volontà del calciatore che non ha mai nascosto di voler restare a giocare in Riva all’Arno dopo una prima stagione non brillante condizionata da diversi problemi fisici. Con Gudmundsson che si dichiara felice del riscatto e voglioso di riprendere immediatamente.

Fiorentina, le altre operazioni

Un riscatto che potrebbe frenare l’interesse dei gigliati su Sebastiano Esposito, che piace ma al momento non sarebbe quindi una priorità visto il riscatto dell’Islandese. Fiorentina che ha già fatto svolgere nei giorni scorsi le visite mediche ad Edin Dzeko e che si appresta ora a farle svolgere anche a Jacopo Fazzini e Mattia Viti. Il primo arriverà dall’Empoli per circa 10 milioni più bonus e andrà a rimpolpare il centrocampo di Stefano Pioli. Il secondo invece, compagno proprio di Fazzini nell’ultima stagione in Serie A, ha fatto rientro al Nizza dopo il prestito e si prepara ora a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina con la formula del prestito con diritto di riscatto a 5 milioni più il 10% sulla futura rivendita….