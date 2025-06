La Fiorentina ha comunicato l’acquisto a titolo definitivo di Albert Gudmundsson. Questa la nota ufficiale del club viola: “ACF Fiorentina comunica di aver esercitato l’opzione per l’acquisizione, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Albert Gudmundsson dal Genoa CFC”. L’islandese è stato riscattato per una cifra vicina ai 13 milioni di euro, mentre gli accordi precedenti – ritoccati proprio oggi – prevedevano un riscatto di 17 milioni.

Fiorentina, le parole di Gudmundsson

La Fiorentina ha optato per il riscatto di Albert Gudmundsson dal Genoa. L’ufficio stampa dell’islandese ha trasmesso alcune sue dichiarazioni a caldo: “Sono molto felice di continuare ad indossare la maglia viola ed essere ufficialmente un giocatore della Fiorentina a tutti gli effetti. Ho voluto fortemente che questo accordo venisse raggiunto e ringrazio di cuore il club e i suoi dirigenti per avere fatto di tutto per proseguire insieme. La passata stagione ho dato sempre il massimo per questi colori e sento di potere fare ancora meglio con questa maglia e per i nostri tifosi. Non vedo l’ora di ricominciare insieme. Ci rivediamo presto al Franchi. Forza Viola! Vostro, Albert Gudmundsson“.