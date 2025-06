Lazio, Lotito: “Rifiutate offerte per 5 big”

Claudio Lotito fa chiarezza sul mercato della Lazio. Il patron biancoceleste, intervistato dal Messaggero, ha parlato così delle strategie del club: “In questo momento non c’è alcun bisogno di comprare. Piuttosto c’è il problema tecnico contrario: dobbiamo vendere perché ci sono troppi esuberi per una sola competizione più la Coppa Italia, parliamo di ventotto giocatori di movimento“. Il patron vede in uscita Fares, Basic, ma anche Cancellieri e Cataldi, spiega il quotidiano.

Sui big, Lotito si è poi espresso così: “Non vendo nessun altro. Abbiamo grandi giocatori e lo dimostra il fatto che tutti ce li chiedano. Ho detto no a offerte importanti per Rovella, Tavares, Isaksen, Guendouzi e Castellanos“.