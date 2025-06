Mondiale per Club 2025: Benfica-Bayern Monaco per la testa del gruppo C! Il Chelsea cerca il riscatto

Prosegue il Mondiale per Club 2025. Questa sera e alle ore 3 italiane di domani mattina, si giocheranno altre gare della competizione che si sta svolgendo negli Stati Uniti. Diamo un’occhiata ai match più interessanti.

Questa sera si decide il gruppo C. In programma, infatti, le ultime due gare del girone. Parliamo di Auckland City-Boca Juniors e Benfica-Bayern Monaco. La vetta del gruppo è attualmente occupata dai bavaresi, capaci di vincere entrambe le gare disputate finora. A questi, basterà un pareggio contro i portoghesi per assicurarsi il primo posto del girone; i lusitani, infatti, sono secondi con 4 punti. Difficile la situazione del Boca Juniors, terzo con un punto, il quale deve sperare in una sconfitta del Benfica e deve battere Auckland con uno scarto di gol molto elevato per provare a sfruttare la differenza reti.

La vittoria del Bayern Monaco contro il Benfica è proposta a 2 su Planetwin365; su Unibet 2,02 e su WilliamHill 1,98. Da considerare anche la giocata “Over 2,5” finale, immaginando che durante la sfida vengano realizzate almeno tre reti: parliamo di 1,85 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 1,79 e su WilliamHill 1,84. Segnaliamo anche il risultato esatto 3-1 in favore del Bayern Monaco: si parla di 16 volte la posta su Planetwin365; stessa quota che troviamo su WilliamHill, mentre su Unibet la quota è di 15.

Alle 3 italiane si giocherà Esperance Tunis-Chelsea, valevole per il gruppo D. I Blues hanno dovuto fare i conti con una batosta abbastanza sorprendente contro il Flamengo e ora si trovano secondi, dietro ai brasiliani che sono a punteggio pieno. Per gli inglesi sono 3 i punti raccolti finora, proprio come i tunisini. Su Planetwin365, la vittoria del Chelsea pagherebbe 1,29 volte la posta; su Unibet e WilliamHill 1,28. Si potrebbe considerare la giocata “Parziale-finale 2/2”: su Planetwin365 la quota è di 1,85; su Betclic 1,74 e su Unibet 1,81.

L’altra sfida in programma è Los Angeles-Flamengo. I rossoneri sono già certi del primato e chissà che non possano concedere qualcosa di troppo agli statunitensi: segnaliamo la quota della doppia chance 1X, su Planetwin365 a 2,05; su WilliamHill 2 e su Unibet 2,12. Da tenere in considerazione anche un’altra giocata: su Planetwin365, è interessante la quota dell’Over 2,5 a 1,80; su Betclic 1,77 e su WilliamHill 1,78.