Mondiale per Club, oggi continua l’ultima giornata dei gironi: il calendario

Tutto pronto per la terza e ultima giornata dei gironi del Mondiale per Club, con molte sfide che saranno dunque decisive per il passaggio del turno di moltissime squadre. Ecco il calendario completo.

– Benfica-Bayern Monaco, 24 giugno ore 21.00 a Charlotte

– Auckland City-Boca Juniors, 24 giugno ore 21.00 a Nashville

– Esperance-Chelsea, 25 giugno ore 03.00 a Philadelphia

– Los Angeles FC-Flamengo, 25 giugno ore 03.00 a Orlando

– Mamelodi Sundowns-Fluminense, 25 giugno ore 21.00 a Miami

– Borussia Dortmund-Ulsan, 25 giugno ore 21.00 a Cincinnati

– Urawa-CF Monterrey, 26 giugno ore 03.00 a Los Angeles

– Inter-River Plate, 26 giugno ore 03.00 a Seattle

– Juventus-Manchester City, 26 giugno ore 21.00 a Orlando

– Wydad-Al Ain, 26 giugno ore 21.00 a Washington

– Al Hilal-Pachuca, 27 giugno ore 03.00 a Nashville

– Salisburgo-Real Madrid, 27 giugno ore 03.00 a Philadelphia

Un’altra serata con risultati inattesi e clamorosi. Il Benfica, secondo pronostico, ha schiantato l’Auckland City 6-0. La vera sorpresa è arrivata da Philadelphia dove il Flamingo, in rimonta, vinto 3-1 sul Chelsea.

Benfica-Auckland, non c’è storia

Resiste solo un tempo la resistenza dei neozelandesi dell’Auckland City FC contro il Benfica. I portoghesi hanno sbloccato il match all’8° minuto di recupero con Di Maria. Poi l’allerta meteo rimanda l’inizio della ripresa e la gara riparte in serata. Nella seconda frazione, i lusitani dilagano. Cinque reti segnate da Pavlidis, Renato Sanches, con la doppietta di Barreiro e il secondo gol di Angel Di Maria per il 6-0 a finale. Per l’Auckland sono 16 i gol subito in sole due gare.

Il Mengão ribalta i Blues

Il Flamengo in serata ha battuto il Chelsea 3-1 in rimonta. L’iniziale vantaggio della formazione inglese firmato da Pedro Neto è stato ribaltato dai tre gol dei brasiliani. Decisivi il cambio dopo l’intervallo di Filipe Luis che inserisce Bruno Henrique, autore del gol del pari e dell’assist per Danilo per il 2-1. Il rosso a Nicolas Jackson ha fatto il resto, con il Mengão che ha chiuso i conti sul 3-1 in superiorità numerica grazie alla rete di Wallace Yan.