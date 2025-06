Mondiale per Club, si decidono i Gruppi E e F

In 3 per due posti, Fluminense, Borussia Dortmund e Mamelodi Sundowns sono pronte a chiudere il cerchio del raggruppamento F.

Il Gruppo F

I tedeschi sono sicuramente la squadra messa meglio, al netto del secondo posto momentaneo ai ragazzi di Kovac potrebbe bastare anche una sconfitta contro gli Ulsan Hyundai per centrare gli ottavi di finale. Un passaggio del turno che sarebbe certo già con un pareggio. Una vittoria poi con una buona differenza reti potrebbe garantire il primo posto nel girone. In quest’ottica la sfida tra Fluminense e Mamelodi Sundowns è un vero e proprio spareggio con i brasiliani che partono con due risultati su 3 per essere certi del passaggio del turno e i Sudafricani obbligati a vincere per centrare gli ottavi di finale.

Il Gruppo E

Ottavi dove il Gruppo F andrà ad incrociare il Gruppo E, quello dell’Inter con i nerazzurri che sfideranno il River Plate e il Monterrey che si giocherà tutto contro gli Urawa Red Diamonds. Un pareggio 2-2 qualificherebbe Italiani e Argentini. I messicani quindi dovranno vincere contro la formazione giapponese sperando in buone notizie da quel di Seattle.