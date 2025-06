Tennis, Homburg Open: Paolini vince all’esordio

Jasmine Paolini con grinta e senza cedere di un millimetro centra i quarti al Bad Homburg Open, in Germania, torneo sull’erba, uno degli ultimi appuntamenti prima di Wimbledon. Nel match d’esordio, la finalista di Wimbledon 2024 ha sconfitto in quella che è stata una vera battaglia la canadese Leylah Fernandez, numero 29 del mondo e finalista allo US Open 2021, alla fine di due tie break (7-6 7-6) il punteggio, sprecando dei match point prima di chiudere l’incontro, non scomponendosi dopo le occasioni mancate e mostrando un controllo della partita totale, non certo una novità per lei.