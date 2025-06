Fiorentina, la giornata di Fazzini: ora Viti

Le ultime ore sono state quelle di Jacopo Fazzini alla Fiorentina, l’ex Empoli ha prima raggiunto Villa Stuart dove ha svolto le visite mediche per poi trasferirsi al Viola Park per la firma sul contratto che lo legherà alla viola per le prossime stagioni. Un colpo importante, un investimento che vede i gigliati spendere 10 milioni più bonus per assicurarsi un talento assoluto del calcio italiano. Classe 2003, Fazzini ha già disputato 3 buone stagioni in Serie A ed è reduce dall’esperienza con la Nazionale Under 21 all’Europeo di Categoria. Un’innesto importante e che andrà a rimpolpare ulteriormente la trequarti di Stefano Pioli, con il tecnico che nelle ultime ore ha rescisso con l’Al Nassr e nei prossimi giorni diventerà ufficialmente l’allenatore della Fiorentina.

Fiorentina, non solo Fazzini

Pioli potrà contare si da subito su Albert Gudmundsson, la Fiorentina ha infatti nella giornata di ieri riscattato interamente il cartellino dell’Islandese per circa 12/13 milioni ottenendo così uno sconto dai 17 milioni inizialmente pattuiti con il Grifono. Fazzini e Gudmundsson quindi per la trequarti con Dzeko che arrivato nelle scorse settimane si è aggiunto alla batteria degli attaccanti.

Dall’attacco alla difesa perché le prossime ore dovrebbero essere quelle di Mattia Viti. Classe 2002, originario di Borgo San Lorenzo, ha trascorso l’ultima stagione in prestito all’Empoli dove aveva iniziato e dove era tornato dal Nizza, 12 mesi fa. Con gli azzurri retrocessi in B, il giocatore non è stato riscattato ma è ora pronto a tornare in toscana con la formula del prestito con diritto di riscatto a 5 milioni di euro più una percentuale del 10% sulla futura rivendita. Dzeko, Gudmundsson, Fazzini e prossimamente Viti dopo aver già riscattato anche Gosens e Fagioli sono questi i primi innesti per la viola di Stefano Pioli, in vista di una stagione con vista sull’Europa.

Le prime parole di Fazzini

Queste le dichiarazioni del classe 2003 all’arrivo al Viola Park: “Questo centro sportivo è incredibile, non vedo l’ora di iniziare. Vorrei arrivare il più lontano possibile in tutte le competizioni con questa maglia.“