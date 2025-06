Leclerc fatto fuori: nuovo pilota per la Ferrari

La gara si svolgerà senza di lui, almeno all’inizio. Subentra una nuova star in Ferrari e il posto per Leclerc è a rischio.

Le voci sul possibile addio di piloti rilevanti alle scuderie più importanti del paddock si susseguono ogni anno, non è una novità. A volte sono pura Fanta-formula uno, altre volte, ci prendono come nel caso di Lewis Hamilton e del suo trapianto da Mercedes a Ferrari che, di fatto, è stato negato fino alla morte dai difetti interessati lo scorso anno.

Quest’anno si parla molto della frustrazione di Leclerc con il pilota monegasco che ha più volte parlato di come si senta fuori dal discorso titolo e di come questa cosa gli crei uno stato psicologico tremendo. In queste condizioni anche il pilota dalla preparazione più efficente e con il maggiore affetto per la tuta che indossa ed i colori della monoposto potrebbe iniziare a chiedersi se in un’altra squadra le cose non potrebbero andare meglio.

Nel caso di Leclerc poi non è che il monegasco non abbia alternative visto che il 90% dei team lo accoglierebbero a braccia aperte. Ferrari stessa dal canto suo ha diverse alternative per un eventuale era post Leclerc. Di recente, è arrivato un nuovo promettente rookie a mettere in forse il primo sedile della squadra. Cerchiamo di capire chi è e cosa potrebbe renderlo perfino una minaccia per il pilota monegasco…

In Austria partirà lui, Leclerc? A riposo!

In occasione della FP1del GP d’Austria scenderà in pista al posto di Leclerc Dino Beganovic, pilota svedese che dovrà replicare la buona prova avuta ad inizio anno per sperare di scalare le gerarchie interne al team. Beganovic è dal 2020 un membro del Driver Academy di Ferrari ed ha già corso in occasione delle FP1 in Bahrain dove è sceso in pista per la prima volta in questo mondiale.

Beganovic ha vinto il campionato di Formula 3 nel 2022, cosa che lo rende un promettente inserto per il futuro del team di Maranello anche se ovviamente per il momento il posto di Leclerc non è minimamente in discussione. Nel caso in cui le voci dovessero però essere vere e il monegasco decidesse di lasciare la squadra a fine anno, ecco che per Beganovic si aprirebbe la porta verso la grande occasione.

Per ora, restiamo a vedere come andranno le prove libere in Austria e come il pilota svedese saprà comportarsi a bordo della SF-25. Ferrari non è l’unico team ad affidarsi anche a piloti di giovane età per il futuro: con le prestazioni non eccezionali di Yuki Tsunoda ed il rischio che Verstappen sia sospeso per troppe penalità anche Red Bull ha fatto ricevere in extremis la licenza ad Arvid Lindblad, giusto per stare sicura in ogni eventualità.