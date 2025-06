Mondiale per Club, Gruppo F: passano Borussia Dortmund e Fluminense

Si è concluso questa sera il raggruppamento F del Mondiale per Club. A passare il turno sono state Borussia Dortmund e Fluminense. La formazione tedesca ha chiuso il gruppo da capolista, battendo nell’ultima giornata 1-0 l’Ulsan Hyundai con la rete di Svensson al 36′ del primo tempo. E’ terminata invece 0-0 la sfida tra Mamelodi Sundowns e Fluminenese, un risultato che ha qualificato i brasiliani al secondo posto del girone. Borussia Dortmund e Fluminense andranno ad incrociare negli ottavi di finale la prima e la seconda del raggruppamento E, quello di Inter e River Plate che si sfideranno questa notte alle 3.00.

Borussia Dortmund-Ulsan Hyundai 1-0, il tabellino

Nella sfida del Borussia Dortmund contro l’Ulsan, i gialloneri graziano i sudcoreani e segnano un solo gol con Svensson al minuto 36 su assist prelibato di Jobe Bellingham, che lo accoda al gol trovato invece nella scorsa partita contro il Sundowns.

Pascal Gross e Guirassy sfiorano il raddoppio, ma il numero uno dell’Ulsan si è superato in entrambe le occasioni e ha evitato la pioggia di gol. Nella ripresa la gara è rimasta alquanto contratta e con i ritmi di gioco scanditi dalle improvvise ripartenze del Borussia Dortmund, soprattutto con l’ingresso di Chukwuemeka, ma il risultato è rimasto inchiodato sull’1-0.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-1-2): Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini; Couto, Nmecha, Gross, Svensson; Jobe Bellingham; Guirassy, Adeyemi. Allenatore: Niko Kovac.

ULSAN (5-3-2): Jo; Kang, Trojak, Kim, Lee, Ludwigson; M.H.Kim, Bojanic, J.Lee; Lacava, Farias. Allenatore: Pan-Gon Kim.

Gol: 36′ Svensson

Ammoniti: Kim Min-Hyeok(U), Bellingham(B), Nmecha(B), Kang Sang-Woo(U)

Espulsi: Nessuno.

Mamelodi Sundowns-Fluminense 0-0, il tabellino

Senza reti da parte dei sudafricani del Mamelodi Sundowns, il Fluminense capitanato da Thiago Silva (in campo solo nel finale) si limita allo 0-0: lo stretto indispensabile che consente ai brasiliani di accedere agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Il BVB avanza al turno successivo come leader del gruppo F.

MAMELODI SUNDOWNS (4-1-4-1): R.Williams; Mudau, Cupido, Kekana, Lunga; Mokoena; Ribeiro, Zwane, Allende, Matthews; Rayners. Allenatore: Miguel Cardoso.

FLUMINENSE (4-3-3): Fabio; Xavier, Ignacio, Freytes, Rene; Nonato, Hercules, Martinelli; Arias, Cano, Canobbio. Allenatore: Renato Portaluppi.

Gol: Nessuno

Ammoniti: Mokoena(M), Arias(F), Bernal(F), Rene(F), Letlhaku(M)

Espulsi: Nessuno.