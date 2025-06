F1, la richiesta di riscatto sconvolge il circus: avverrà in Austria

Cosa potrebbe succedere a McLaren in pista in Austria? Il riscatto arriverà sulla pista, lo dice il pilota.

La gara di Montreal è stata un boccone amaro da digerire per McLaren, sia per i piloti che i tifosi. Un errore di Lando Norris, sicuramente il meno costante e più “problematico” tra i due atleti che corrono per la squadra inglese ha quasi portato al disastro, favorendo Mercedes che è riuscita quindi a piazzare entrambi i piloti a podio e Red Bull, con Verstappen che si è preso un altro secondo gradino del podio.

Dopo una prestazione simile, molti esperti hanno dato per finita la corsa al titolo per Norris in favore o del compagno di squadra Oscar Piastri o addirittura di Max Verstappen in Red Bull che potrebbe recuperare terreno. Stando alla classifica al momento, è proprio l’altro pilota di McLaren ad avere più possibilità di mettersi in tasca il trofeo con i venti punti di vantaggio circa sul collega.

In Austria, la sfida per McLaren sarà operare una strategia che eviti altri errori, spingere Piastri avanti e soprattutto, limitare il rischio di una pericolosa rivalità tra compagni di squadra. Non sarebbe la prima volta che un team inglese rischia di giocarsi il titolo perché i due piloti non vanno d’accordo. In ogni caso, cosa ne pensa Norris di tutto questo?

Norris non ci sta: “Voglio vincere”

Proprio al Red Bull Ring dove lo scorso anno Norris ha corso al meglio delle sue capacità finendo però fuori per un incidente con il padrone di casa Verstappen il pilota inglese ha ottenuto il suo primo podio. Un bel ricordo che potrebbe motivarlo a fare meglio di quanto si è visto in Canada e che, probabilmente, gli darà la spinta emotiva per fare meglio della scorsa gara e farci dimenticare il suo errore.

Norris è dichiaratamente in cerca del riscatto sia per il Canada che per la gara dello scorso anno e si è preparato duramente per questo: “Ho lavorato duramente per prepararmi con la squadra, trascorrendo del tempo in fabbrica con i miei ingegneri. Ora è il momento di portare queste informazioni in pista e di lavorare a testa bassa per ottenere risultati importanti”, sono state le sue parole in conferenza con la stampa.

Il pilota inglese intende vincere, non ha usato mezzi termini in merito: “Ora l’obiettivo è quello di fare meglio quest’anno. Voglio iniziare questa serie di gare europee con il piede giusto, attaccando. Ho bei ricordi su questa pista”, conclude. Vediamo come questo influenzerà il suo piazzamento finale.