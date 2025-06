Il Como raddoppia: oltre a Morata vuole Thiaw dal Milan

Il Como raddoppia. La ricca proprietà lariana è in trattativa con il Milan per portare alla corte di Cesc Fabregas Alvaro Morata, in rottura con il Galatasaray dove sta giocando in prestito.

Secondo quanto riporta Radio Rossonera però, il Como vorrebbe centrare un doppio colpo dal Diavolo. Oltre a Morata infatti interessa Malik Thiaw.

Per Morata l’affare sembra in stallo con il presidente del Galatasaray che fa muro, il Como dunque nel frattempo ha chiesto informazioni anche per il centrale tedesco rossonero. Resta da capire chiaramente cosa ne pensi il giocatore e che volontà abbia per il prossimo futuro. La sensazione però è che l’affare sia possibile. Per il Milan si parlerebbe non tanto di una questione di plusvalenza, quanto di valore reale del giocatore.