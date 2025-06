Infortunio terribile, il messaggio commuove: lacrime per i tifosi

Lo sport è il regno dell’eccellenza, dove tecnica e passione si fondono per creare spettacolo. Ma è anche, a volte, un territorio spietato. Il talento, per quanto cristallino, si scontra spesso con la durezza della realtà.

Ne sanno qualcosa campioni come Alex Zanardi, costretto a reinventare se stesso dopo un incidente drammatico, o altri grandi dello sport come Baggio e Christian Eriksen, protagonisti di pagine intense e complesse del romanzo sportivo contemporaneo. La carriera di un atleta non è solo esaltazione e vittoria, è anche dolore, attesa, fragilità. Quando arriva un infortunio, tutto si ferma. Il corpo tradisce, il ritmo cambia, i sogni si accartocciano in un istante. Ma è proprio in quei momenti che emergono le qualità più profonde: la resilienza, la capacità di rialzarsi, l’abbraccio delle persone più vicine.

Lo sa bene anche Tyrese Haliburton, stella degli Indiana Pacers, che in gara 7 è crollato sul parquet del Paycom Center di Oklahoma City con un terribile infortunio al tendine d’Achille. Un’azione senza contatto, uno scatto andato male, il destino che si presenta con la sua brutalità. Diagnosi severa, stagione finita, forse anche quella successiva. Un colpo devastante per lui, per i Pacers, per un’intera tifoseria.

Jade Jones, la forza di Haliburton: “Ogni passo con te”

Mentre i compagni piangevano l’occasione sfumata e i tifosi trattenevano il fiato per l’entità dell’infortunio, c’è chi ha saputo raccontare la verità dietro l’atleta: la persona. Jade Jones, compagna di Haliburton, ha condiviso uno scatto intimo dagli spogliatoi. Lui seduto sul lettino, volto tra le mani, lei rannicchiata accanto, una carezza invisibile fatta di presenza. Una foto che racconta tutto. Ogni passo del percorso – ha scritto Jade, sintetizzando con semplicità e forza la promessa più vera: esserci. Anche nel dolore. Anche adesso. Poi, rivolgendosi a Tyrese, ha aggiunto: “È stato un viaggio che ricorderemo per tutta la vita, sei incredibile”. Un modo per dire che, anche se la fine è stata amara, il cammino compiuto resterà nella storia.

Nel suo lungo messaggio sui social, Jade ha sottolineato quanto Haliburton abbia reso orgogliosa una città intera. “Hai portato gioia, sorriso, entusiasmo. Sei altruista, coraggioso, forte”, e ancora, con un tono intimo e determinato: “Siamo circondati da persone che ti aiuteranno a superare questo momento. Io sarò sempre la tua prima tifosa. Torneremo. Non è finita qui”. Un inno alla speranza, ma soprattutto all’amore. Non solo tra due persone, ma tra un giocatore e il suo mondo. Perché i grandi campioni non si giudicano solo dai punti segnati, ma dalla forza con cui affrontano la caduta.