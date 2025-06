Juventus, l’amarezza di Koopmeiners dopo la scoppola contro il City: “Possiamo fare di più”

Teun Koopmeiners, centrocampista bianconero, ha parlato così a Mediaset dopo il ko con il City: “Era una partita difficile contro una squadra fortissima. In difesa siamo stati troppo bassi ed è complicato farlo contro una squadra così. Sicuramente ci sono tante cose che possiamo fare meglio. Possiamo migliorare tecnicamente e anche a livello di posizione. Quando recuperiamo il pallone, dobbiamo far meglio. Il City era davvero forte, ma siamo la Juve e possiamo fare meglio. Contento del gol nel primo tempo, era importante pareggiare ma dispiace che abbiamo preso tanti gol. Anche io potevo far meglio, così come la squadra. Dobbiamo imparare da questa partita. Ridimensionati? Non so, sappiamo cosa fare per migliorare. Mi dispiace che non abbiamo fatto meglio”.