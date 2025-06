Man City, Guardiola: “Era da tanto che non giocavamo così”. Poi elogia Conte e augura ogni bene a De Bruyne

Grande soddisfazione per Pep Guardiola, tecnico del City, dopo la nettissima affermazione dei suoi ragazzi contro la Juventus al Mondiale per Club. Di seguito le sue parole: “La Juve è sempre la Juve, era tanto tempo che non giocavamo così bene. L’anno scorso eravamo una buona squadra ma con tanti infortuni era difficile gestire la situazione. Siamo un bel gruppo, dobbiamo proseguire il cammino che stiamo facendo. Oggi le sensazioni erano positive, dobbiamo ritrovare l’identità che ci ha portato a vincere negli ultimi dieci anni. Ci stiamo ritrovando. Haaland? Questo ragazzo fa gol, ma c’è concorrenza e deve saperlo”.

“De Bruyne? Non gli voglio bene, di più. Perdita difficilissima per noi, Napoli è una piazza speciale. Conte è uno dei migliori allenatori di tutti i tempi, sa sempre cosa deve fare. Gli auguro il meglio in questi ultimi anni da giocatore”, ha detto a Mediaset.