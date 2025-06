Motori: Bagnaia può riscattarsi nella “sua” Assen? Verstappen cerca il colpaccio in Austria

Sta per partire un altro fine settimana all’insegna dei Motori. Questo weekend si correrà il decimo Gran Premio di MotoGP, sul circuito olandese di Assen.

Riparte il duello tra i fratelli Márquez, i quali stanno dominando la classifica dopo queste prime nove gare stagionali. I due piloti Ducati sono in grandissima forma e possono sicuramente dire la loro in Olanda. Ricordiamo che Marc ha raccolto finora ben 270 punti ed è in testa alla classifica iridata, mentre il fratello Alex ha 40 punti di ritardo. Su Planetwin365, il successo di Marc Márquez ad Assen pagherebbe 1,35 volte la posta; su WilliamHill e Betclic 1,55. La vittoria di Alex Márquez, invece, è proposta su Planetwin365 a 4 volte la posta; su Betclic e WilliamHill 3,50.

In cerca di riscatto Francesco “Pecco” Bagnaia, che ha 110 punti di ritardo dal capolista, ma che vuole confermare il feeling con un circuito che l’ha visto trionfatore nelle ultime tre edizioni del Gran Premio di Assen. Su Planetwin365, l’affermazione di Bagnaia è bancata 6,75; su WilliamHill e Betclic 4,50.

Meno probabile, almeno sulla carta, una vittoria di Fabio Quartararo. La possibilità che il pilota vinca il prossimo Gran Premio è bancata su Planetwin365 a 31; su WilliamHill e Betclic 10.

Per quanto riguarda la Formula 1, si correrà il Gran Premio d’Austria, sul circuito del Red Bull Ring. Proverà a risalire la classifica iridata Max Verstappen, attualmente terzo e reduce dal secondo posto di Montréal. Davanti ai propri tifosi, una possibile affermazione dell’Olandese Volante pagherebbe su Planetwin365 3,75 volte la posta; su WilliamHill 4,25 e su Unibet 4.

Il vero favorito rimane Oscar Piastri, che è in testa alla classifica piloti con 198 punti e ha voglia di riscattare un deludente quarto posto in Canada. Su Planetwin365, l’eventuale vittoria del pilota McLaren in Austria pagherebbe 2,50 volte la posta; su Betclic e WilliamHIll 2,60.

Dopo i fatti di Montréal, Lando Norris si appresta ad affrontare una gara che potrebbe permettergli di raccogliere punti importanti e, magari, accorciare le distanze da Piastri. Il successo di Norris questo fine settimana è proposto su Planetwin365 a 3; su Unibet e Betclic 3,25.