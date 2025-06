Tudor non fa drammi: “Troppo City per noi, livello diverso dal nostro”. Preoccupano le condizioni di Savona

Igor Tudor ha parlato così nel post-partita di Mediaset dopo la nettissima sconfitta contro il Manchester City al Mondiale per Club: “Troppo City per noi, complimenti a loro. Qualità enorme in tutto, noi volevamo anche salire ma non riuscivamo a rubargli il pallone. Ci hanno segnato, il livello è diverso dal nostro. Nel calcio si può anche vincere contro avversari di altro livello, ma devi essere fresco e al completo. Oggi volevamo far riposare qualcuno, far giocare qualcuno fuori condizione. E’ così, non mi piace. Non c’è nulla da dire. Può suonare come suona, quando prendi cinque gol. Ma è così”.

Ancora Tudor: “I ragazzi hanno dato tutto, la partita va dimenticata in fretta perché il torneo continua. Vediamo chi beccheremo. La prossima avversaria? Non mi preoccupa, devono essere tutte circostanze complete per fare meglio. Il City è da dieci anni la migliore squadra al mondo sul piano calcistico. Ci può stare far fatica contro di loro. Savona? Non sta bene, vedremo domani”, ha detto il tecnico dei bianconeri.