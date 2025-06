“Volano gli schiaffi”: Bagnaia-Marquez, è bufera

Un’analisi abbastanza imparziale sul rapporto tra Pecco Bagnaia e Marc Marquez rivela qualcosa che non sospettavamo. In realtà, è andata così.

Tante volte in MotoGP abbiamo visto rivalità sfociate anche in violenti confronti – chi ricorda la volta che Max Biaggi e Valentino Rossi arrivarono alle mani? – o perfino in minacce dei tifosi di un pilota contro il rivale, come accadde sempre tra Rossi e Marc Marquez una decina di anni fa, creando una tensione che i due non sembrano essere mai riusciti a risolvere.

Il fatto che tra il campione italiano che tutti ricordano e Marquez ci sia stata una rivalità così dura, ovviamente, ha portato molti a pensare che lo stesso potrebbe accadere con Bagnaia. Pensateci bene: lo spagnolo è arrivato in un paio di anni a Ducati Lenovo, senza fare troppa gavetta ma forte solo del suo background da pluricampione, quest’anno potrebbe soffiare il titolo al compagno di squadra – per suo merito chiaramente – e prendersi un altro titolo.

Facile quindi pensare che tra i due possa nascere una rivalità che tra le altre cose, la stampa ha spesso descritto come già esistente e nascosta bene dal team di Gigi Dall’Igna pur di evitare tensioni o scivoloni che potrebbero levare il titolo alla squadra e favorire le rivali come Aprilia o Yamaha. In realtà però un evento recente prova il contrario.

Marquez e Bagnaia si piacciono, niente “schiaffi”?

Di recente, Bagnaia è convenuto a nozze con Domizia Castagnini in una bellissima cerimonia, celebrata anche sui social network con alcuni scatti. La coppia fin dal 2022 aveva intenzione di arrivare a questo e, finalmente, il pilota è riuscito a realizzare i suoi sogni compatibilmente con gli impegni sportivi. E alla cerimonia, a quanto pare, Marc e Pecco ne hanno parlato.

Ci sono diverse simpatiche testimonianze della presenza emotiva del compagno di squadra di Pecco dell’evento, come una foto dei due che giocano a scacchi in completo, un racconto di un vecchio lancio del bouquet che ha quasi centrato il pilota spagnolo stesso e, soprattutto, una battuta con cui Pecco vuole invitarlo a fare il grande passo con la sua ragazza a sua volta: “Hai fatto già le prove per il tuo matrimonio?”, gli avrebbe chiesto l’italiano.

Tutto questo difficilmente può fare parte di una complessa messa in scena orchestrata da Ducati per nascondere un’antipatia. Rasoio di Ockham: la verità è che, probabilmente i due vanno davvero d’accordo e non vanno oltre una sana rivalità in pista che migliora entrambi. Come hanno scritto a riguardo su MowMag di recente: “Le cose stanno così, con buona pace di chi vorrebbe vedere volare gli schiaffi”.