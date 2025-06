Fiorentina, due i prossimi obiettivi

Un riscatto che non preclude un altro colpo. La conferma di Albert Gudmundsson in casa Fiorentina infatti non ferma l’interesse dei viola per un’altro attaccante anche in caso di permanenza di Lucas Beltran.

Fiorentina, si lavora per rinforzare la rosa

La viola infatti al momento può contare su Kean e Dzeko oltre che sull’islandese e l’argentino, che in caso di offerta allettante potrebbe anche partire, ma è comunque alla ricerca di un’altro elemento da inserire nel reparto offensivo. Ed ecco che i gigliati mantengono il loro interesse su Sebastiano Esposito. L’attaccante dell’Inter continua a piacere a Pioli e Pradé ed è attualmente con i nerazzurri al Mondiale per Club. Il contratto di Esposito con l’Inter scade a giugno 2026 e per questo il giocatore è al momento in uscita a meno di un rinnovo che sembra complicato.

Attacco ma non solo perché la Fiorentina vuole lavorare per riforzare anche il centrocampo, reparto nel quale è già arrivato Fazzini ma i gigliati intendono inserire un ulteriore elemento. Capitolo difesa la prossima sarà infatti la settimana di Mattia Viti. Per il difensore è tutto fatto con il Nizza in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni più bonus. Nei prossimi giorni il difensore arriverà quindi a Villa Stuart per svolgere le visite mediche, per far poi tappa al Viola Park e firmare il contratto con la Fiorentina.