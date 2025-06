Furia Ferrari, è il momento giusto: “Licenziati”

Proteste di un importante protagonista della storia di Ferrari contro la scuderia. E le voci sul licenziamento iniziano a diventare davvero concrete.

La stagione della Scuderia Ferrari rischia di diventare un memorandum di come non si rispettano le aspettative dei tifosi ma soprattutto degli esperti. A inizio anno, con un roster composto da due assi del calibro di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, un team di ingegneri e manager collaudato ed un budget superiore a quello impiegato nel campionato WEC dove Ferrari anella trionfi su trionfi da tre anni, nessuno si sarebbe aspettato Ferrari fuori dalla top tre delle squadre.

Le critiche piovono spietate sul team di Maranello laddove anche un durissimo René Arneaux ha definito come “Imbarazzante” il fatto che la squadra riesca a trionfare a Le Mans, forse un impegno ancora più difficile e gravoso rispetto al campionato, ma non a portare podi in Formula Uno in un GP come quello del Canada che ha visto McLaren fuori dai giochi.

Le cose insomma si mettono male. E sappiamo molto bene cosa succede quando in Formula Uno una squadra non performa come ci si aspetterebbe: iniziano a saltare teste, ecco cosa succede. Qualcuno parla già di licenziamenti, dopo Juan Pablo Montoya, noto pilota colombiano che aveva detto che al posto di Hamilton avrebbe valutato la sostituzione dell’ingegnere di pista.

Licenziamenti in Ferrari, l’ipotesi non è da escludere

Di recente, è stato intervistato un altro personaggio di rilievo per la storia di Ferrari ossia Jacques Villeneuve, figlio di quel Gilles che per molti è uno dei piloti più forti ad aver visto la propria carriera spezzata in pista. Alla morte del padre, Jacques giurò di vincere un mondiale, cosa che in effetti fece nel 1997 ma con la Williams anziché con il colore rosso della scuderia italiana.

Secondo Jacques, non è da escludere che non solo Vasseur ma perfino Hamilton e Leclerc debbano cercarsi molto presto un altro team presso cui lavorare: “È la Ferrari. È logico. [Vasseur] è già al suo terzo anno. Di solito è a questo punto che i team principal della Ferrari vengono licenziati. È a questo punto che sono sotto pressione. È a questo punto che i piloti vengono licenziati”, le parole del pilota canadese.

Come se fosse, quindi, il team stesso a creare delle aspettative a cui poi i suoi lavoratori non possono portare rispetto quando la macchina e l’organizzazione non funzionano: “La Ferrari non impara mai a non creare troppe aspettative che poi vengono disattese. Anche nel 2023 hanno detto che sarebbe stata l’auto più veloce di sempre e poi la SF-23 si è rivelata terribile. Continuano a farlo e non so perché”, conclude l’ex campione del mondo. In effetti, se da 16 anni manca un titolo in casa Ferrari, la colpa è da attribuirsi a qualcosa che non va da ben prima che Vasseur e compagni arrivassero alla squadra. O almeno questa è la sensazione nel Circus.