Giallo Ferrari, Hamilton esplode: “Ci hanno ostacolato”

Adesso è chiaro cosa fosse successo ad Hamilton. Ecco lo sfogo del pluricampione che solleva il Velo di Maya sulla questione mondiale.

Quando un pilota come Lewis Hamilton, uno abituato a correre ai massimi livelli e che sicuramente non scende in pista per grattare lo stipendio, fare il compitino o da comparsa in mezzo ai suoi rivali, nemmeno a quarant’anni, non performa come ci si aspetterebbe e non trova l’intesa con auto e squadra, di chi è la colpa? Una domanda che la stampa italiana si è fatta a lungo, in questa stagione.

Le prestazioni del britannico hanno lasciato molte domande nei cuori di cronisti e tifosi e il fatto che non stiano migliorando per niente e che varie indiscrezioni lascino pensare che Ferrari dà per perso il mondiale e guarda al 2026 hanno addirittura spinto diversi esperti o colleghi a pensare che forse, Lewis stia accarezzando l’idea di mollare tutto e ritirarsi in pensione.

Del resto, cosa ha ancora da dimostrare il pilota britannico? Sette titoli mondiali, di cui sei ottenuti con la Mercedes di Wolff, una quantità di record impressionante ed una legacy che lo eleva sicuramente tra i migliori piloti di Formula 1 della storia sono ciò che Hamilton si lascerebbe dietro se lasciasse questo sport. Ma Lewis non ci sta ed ha un messaggio…

Hamilton, le dichiarazioni shock: “Forse saprete…”

Dopo un’altra prestazione deludente arrivata in Canada, il pilota inglese ha voluto sbottonarsi di più con la stampa stanco di passare sempre come l’anello debole della catena della scuderia di Modena: “i sono state molte cose che sono successe durante i fine settimana e forse un giorno si scopriranno tutte le cose che sono successe e che ci hanno ostacolato sia che si tratti di errori di squadra, sia che si tratti di problemi alla macchina che abbiamo avuto, sia che si tratti di errori dei piloti”, il suo monito.

In Ferrari deve essere successo qualcosa di grande al punto da compromettere questa stagione: un errore nello sviluppo dell’auto o addirittura un problema personale grave di un membro della squadra, al momento, non è dato saperlo. Per ovvi motivi, il campione non può destabilizzare ulteriormente la squadra rivelando tutto, anche perché il team principal ha chiesto “riserbo” alla stampa e di conseguenza, certe cose è meglio non approfondirle adesso.

Quello che Hamilton può promettere però è che non sta pensando di mollare: “Io e Vasseur con Serra siamo già al lavoro per il 2026″, ha detto il leone inglese; ci rivediamo quindi l’anno prossimo. Ma Ferrari aveva creato grandi aspettative anche per questo e la domanda sorge spontanea, verranno disattese ancora?