LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata: Napoli, arriva Lang e si punta Beukema. Kostic valuta proposte dalla A

09:00 NAPOLI, NUNEZ PRIMA SCELTA PER L’ATTACCO. Lucca è la soluzione alternativa, se non si dovesse trovare un accordo con il Liverpool per Nunez

08:00 NAPOLI, BEUKEMA RESTA IL PREFERITO PER LA DIFESA.

07:00 FIORENTINA, MIRINO SUL GIOVANE JALLOW. Così Alfredo Pedullà: “Sulayman Jallow è un attaccante gambiano classe 2007 che ha fatto bene con la Primavera del Rimini e che si prepara al salto di qualità. Vi abbiamo parlato di tre club di Serie A interessati: Fiorentina, Bologna e Napoli. Proprio i viola nelle ultime ore hanno insiste e il progetto potrebbe intrigare a maggior ragione Jallow. La scelta definitiva non è stata fatta, molto presto verranno sciolte tutte le riserve”.

06:00 KOSTIC, FUTURO LONTANO DA TORINO. Così Alfredo Pedullà: “Non sarebbe giusto gettare la croce addosso a Filip Kostic dopo la netta sconfitta della Juventus contro il Manchester City. L’esterno serbo non ha certo giocato bene, ma è stato coinvolto nella serataccia di tutta la squadra. Kostic ha un anno di contratto, il classe 1992 valuterà diverse proposte, alcune dalla Serie A. Il profilo piace all’Atalanta, c’è stata una richiesta di informazioni della Roma e del Bologna più un paio di proposte dall’estero. Kostic si prepara a lasciare la Juve, ma potrà scegliere”.