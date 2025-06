Pedullà: “Lookman-Arsenal dieci mesi dopo, dialoghi riaperti”

Ultimi aggiornamenti di Alfredo Pedullà su Ademola Lookman: “Non è blindato in casa Atalanta e questo lo sappiamo: con una proposta può partire. La valutazione è di 45-50 milioni più bonus, sappiamo che il sogno dell’attaccante esterno è quello di tornare in Premier. E la scorsa estate, ne avevamo parlato in esclusiva il 21 agosto, l’Arsenal si era informato in modo concreto (sullo sfondo il Liverpool), poi l’Atalanta aveva deciso di trattenerlo. Una situazione che abbiamo ricordato i primi giorni di maggio e che va seguita. Adesso i dialoghi per Lookman sono ripartiti, l’opzione Arsenal va tenuta in considerazione se si troveranno tutti gli incastri giusti. E tenendo conto che a Londra hanno altre pratiche da risolvere, da Mosquera a Gyokeres…”