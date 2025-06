Bufera Verstappen-Hamilton, tutte le scuderie coinvolte

Poteva essere una grande occasione ma Max Verstappen ha dato il suo veto. Il rifiuto scatena le polemiche nel Circus e fuori.

Quando sei una super star di livello mondiale nello sport più seguito del motorsport, è normale che il tuo tempo non solo valga oro ma sia anche molto limitato. A volte, gli impegni si accumulano in modo continuo e, essendo pur sempre esseri umani come noi, i piloti vorrebbero solo qualche ora di svago da passare con i loro affetti o a fare quello che gli va di fare davvero.

Di recente è avvenuto un fatto che ha gettato una luce “particolare” su Max Verstappen che ora alcuni fans accusano di aver “rovinato la festa” ad un nome molto noto, avvicinatosi al mondo della Formula Uno con grande passione e che ha utilizzato tutte le sue risorse, mettendo anche a repentaglio la sua salute fisica, pur di fare un buon lavoro.

Tutti i piloti del Circus, da quelli dei team più blasonati a quelli meno esperti e famosi hanno accolto con gioia il suo lavoro ed hanno fatto il possibile per facilitare le operazioni che hanno portato alla creazione del progetto. Tutti tranne uno: Verstappen che aveva di meglio da fare quando è stato chiamato per qualcosa che poteva dare maggiore visibilità a questo progetto!

Verstappen da forfait: Pitt ci resta male

In questi giorni uscirà nei cinema di mezzo mondo F1, pellicola girata con Brad Pitt come protagonista che parla proprio del mondo della Formula Uno con l’attore di Troy e L’esercito delle dodici scimmie che si è calato nel ruolo il più possibile arrivando a provare in pista delle vere monoposto – cosa che ha definito eccitante ma anche pericolosa – per calarsi il più possibile nel personaggio.

La pellicola che parla di Sonny Hayes, pilota veterano che torna nel team APX per correre una stagione in F1, ha ricevuto grande supporto da tutti i piloti e i team del Circus: Hamilton è tra i produttori esecutivi del film, Williams e McLaren hanno offerto le loro strutture per girare delle scene, vari piloti hanno partecipato alla premierè. Tutti meno Max. Ma perché?

Di base il campione avrebbe anche rifiutato di girare una scena in un night club con Pitt, dandogli “buca” dopo aver comunque già avvisato con largo anticipo di non avere interesse nel partecipare alle riprese. Detto così, sembra un gesto antipatico. Considerate però quanti impegni deve avere un pluricampione del mondo in agenda: forse, Max non poteva davvero trovare un buco per portare a termine anche questo impegno. Difficile biasimarlo.