L’Italbasket torna sul podio dopo 30 anni battendo la Francia per 69-54 nella finale per il bronzo. Cecilia Zandalasini trascina le Azzurre con 20 punti, seguita dagli 11 di Costanza Verona e dai 10 di Lorela Cubaj. Decisivo l’allungo piazzato in avvio di terzo periodo, con l’Italia balzata a +12 e poi in grado di resistere alla rimonta avversaria.