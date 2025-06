Lazio, Lotito: “La norma così non può andare avanti. Sarri? Sa che siamo una società sana e solida”

La Lazio dovrà effettuare la prossima sessione di trattative estiva con il mercato bloccato, può acquistare giocatori soltanto nel caso in cui il numero uno biancoceleste ricapitalizzasse. Proprio su questa regola il presidente della Lazio, Claudio Lotito, si è detto contrario. Ai taccuini dell’edizione odierna de Il Messaggero, ha dichiarato: “La norma così non può andare avanti. Non rispecchia la situazione del club in questo momento perciò non è giusto che venga posto il blocco”.

Su Sarri: “E’ carico. E’ una persona per bene e di qualità. Siamo entrambi abituati a onorare gli impegni presi. Tra l’altro, venendo dal mondo bancario, sa che la Lazio è una società sana e solida”. Comunicato della Lazio: “Sarri ci ha confermato la propria piena disponibilità” Comunicato della Lazio dopo il caos del blocco mercato e le voci su Maurizio Sarri: “Nella mattinata odierna, il Presidente Claudio Lotito e l’allenatore Maurizio Sarri hanno avuto un lungo e approfondito confronto telefonico, nei vari punti affrontanti si e’ discusso a lungo in merito alla situazione regolamentare legata all’indice di liquidità. Nel corso della conversazione, il Presidente, per la prima volta, ha illustrato in modo dettagliato la complessità tecnica della normativa e le sue implicazioni. Il mister Sarri, preso atto formalmente della situazione nella sua interezza, ha confermato la propria piena disponibilità a proseguire con determinazione l’impegno preso verso il Club e la tifoseria. Una scelta quella del Comandante, che ribadisce il suo forte attaccamento ai colori biancocelesti e a tutto il popolo laziale un popolo straordinario, che merita serietà e coerenza”. Duro comunicato della Lazio contro la situazione economico-finanziaria del Club In merito alle notizie diffuse oggi da alcuni organi di stampa in modo fuorviante sulla situazione economico-finanziaria della Società, si ritiene doveroso precisare che non esiste alcun motivo di preoccupazione. La S.S. Lazio dispone di risorse proprie e di una struttura gestionale consolidata, che da oltre vent’anni affronta ogni passaggio con lucidità, responsabilità e rigore. La solidità economica – finanziaria, la sostenibilità del progetto sportivo e la coerenza strategica rappresentano da sempre ed ancor di più oggi pilastri su cui si fonda l’identità del Club.