Lazio, Lotito: “Non abbiamo bisogno di comprare, rifiutato tante offerte”

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato così a Il Messaggero per fare chiarezza sulla situazione della Lazio dopo le notizie sul blocco del mercato: “Se decido di fare acquisti ricapitalizzo, ma non avrebbe senso perché la Lazio non ha necessità di capitali, né problemi di giocatori. Al massimo aggiustiamo a gennaio, non è questo il problema. Non abbiamo né necessità di vendere i big e né di acquistare. Anzi, dobbiamo sfoltire la rosa perché abbiamo 30 giocatori per una competizione“.

Il presidente biancoceleste conferma che comunque sono arrivate delle offerte, comprese quelle per Nicolò Rovella. Nei giorni scorsi era emersa la voce di una proposta dell’Inter per il centrocampista (da 35 milioni di euro più il prestito di Asllani) rispedita al mittente dal club capitolino: “Per Castellanos mi hanno offerto 40 milioni, idem per Rovella, Gila e Zaccagni. Poi 35 per Tavares, 25 per Isaksen e 15 per Romagnoli. Tchaouna l’ho venduto a 15 (14 più 3 di bonus, ndc). Ma non voglio smantellare la squadra“.