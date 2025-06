Manchester City-Al Hilal: in scena Guardiola contro Inzaghi

Il Manchester City per continuare un percorso perfetto. L’Al Hilal per fare la storia e volare ai quarti di finale del Mondiale per Club. Al Camping World Stadium di Orlando in Florida si affrontano Guardiola e Simone Inzaghi per gli ottavi di finale.

In palio i quarti

Una sfida affascinate con gli inglesi reduci da 3 vittorie su 3 nella fase a gironi con l’ultima roboante 5-2 contro la Juventus, condizionata anche dal ritorno in campo dal 1’ minuto di Rodri. Un recupero fondamentale per la banda Guardiola, totalmente rivoluzionata negli ultimi mesi. Mesi che hanno visto i Citizens non riuscire ad ottenere trofei, l’ultimo il Community Shield vinto il 10 agosto nel Derby contro lo United. L’obiettivo quindi quello di continuare nella competizione per provare a giocarsi fino alla fine questo Mondiale per Club. Dall’altra parte l’Al Hilal dopo aver fermato sull’1-1 il Real Madrid di Xabi Alonso nel girone, sogna lo scaldo del Manchester City per impreziosire ancora di più questa rassegna Mondiale.

Guardiola vs Inzaghi

Una sfida quella tra Man City e Al Hilal che vedrà anche affrontarsi per la terza volta in carriera Pep Guardiola e Simone Inzaghi. I precedenti vedono 1 solo gol, quello di Rodri in finale di Champions ad Istanbul e un pareggio 0-0 nella fase a gironi dell’ultima Champions League. Un tabù, quindi, Guardiola per Inzaghi, con il Demone di Piacenza che vorrà esorcizzarlo per volare ai quarti dove potrebbe aspettarlo il recente passato chiamato…. Inter.