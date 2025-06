Psg-Inter Miami 4-0, Messi eliminato: passa Luis Enrique

Vince 4-0 il Psg contro l’Inter Miami e centra i quarti di finale. Pronti via e francesi avanti. Punizione di Vitinha e colpo di testa sul secondo palo di Joao Neves che supera Ustari e fa 1-0. Al 39’ è doppietta per il portoghese. La prima in carriera. Fabian Ruiz appoggia in mezzo e il centrocampista mette in rete per il raddoppio. Al 44’ è 3-0 cross forte in mezzo di Doué con Avilés che per anticipare Fabian manda in porta il pallone. 3-0 che diventa 4-0 allo scadere del 1’ tempo. Hakimi calcia in porta e dopo la prima respinta della traversa trova la rete. Nella ripresa Messi ci prova ma non basta con l’Inter Miami così eliminato.