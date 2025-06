In America un bluff… Mondiale

Lo scriviamo adesso che arriveranno le partite più “decenti”. Il Mondiale per club è un vero bluff. Un modo per la Fifa per farsi tanti amici e per distribuire soldi a caso. Talmente tanti soldi che tutti sono contenti di partecipare tranne i calciatori che anziché godersi le vacanze, a fine stagione dopo mille partite, devono stare rinchiusi per una competizione senza ambizione, colore e calore. Quando vedete le tribune piene in tv è perché gli anelli superiori sono chiusi.



Hanno sbagliato il Paese di sperimentazione per tre motivi: hanno acceso la solita spia sul Mondiale vero perché lì in estate non si può giocare. Agli americani del calcio frega quanto a noi interessa di volley o basket e terzo perché non c’è calcio senza l’atmosfera sugli spalti. Gli unici che l’hanno creata sono i sudamericani. E’ il fallimento delle europee e il calcio, vi piaccia o no, lo facciamo in Europa. Il vero problema, l’ennesimo, è che squadre come Inter e Juventus questo mondialino lo pagheranno durante la stagione. Starete a vedere. Non fare vacanze e preparazione nei tempi e modi giusti ti complica tutti i piani. Infantino ha sbagliato format e Paese. Troppe competizioni inutili come la Conference League durante la stagione. Non ci diverte nulla di questo Mondiale e l’interesse è pari allo zero. Le amichevoli estive erano più interessanti, almeno ad agosto hai fame di calcio e sei curioso di vedere i nuovi acquisti.



Qui, di nuovo, c’è ben poco. Calciatori scoppiati e senza voglia. I panchinari costretti a vedere le partite negli spogliatoi per il troppo caldo e l’unico che si diverte è Infantino che si fa le foto con le vecchie glorie e ride ad ogni selfie. Qualche indicazione l’abbiamo avuta. Il calcio sudamericano sta a quello europeo come il calcio italiano sta a quello inglese. Nel frattempo le nostre squadre provano a rinforzarsi. Inter e Juventus lasciano molti dubbi. Comolli probabilmente ancora non ha inteso cosa significhi la Juventus in Italia. Il Milan inizia ad avere una parvenza di squadra seria e organizzata. Il Napoli è fuori concorso mentre le romane e la Fiorentina sono ancora ingiudicabili.