Inter, Carlos Augusto: “Potevamo fare meglio. Andiamo oltre, ora riposiamo”

Carlos Augusto, dopo la sconfitta 2-0 contro il Fluminense, ha parlato e ha commentato l’eliminazione al Mondiale per Club e la fine della stagione dell’Inter: “Quello che potevamo fare lo abbiamo fatto. Sappiamo di poter fare molto meglio, non siamo riusciti ad approfittare delle occasioni oggi. La prima opportunità che hanno avuto loro, hanno segnato, e va bene così. È normale che i tifosi vedano solo i risultati, però siamo arrivati in finale, è stata una grande stagione e siamo riusciti a lottare fino all’ultimo per i trofei. Pensiamo oltre, ora riposiamo, sappiamo che abbiamo un grande gruppo, una grande squadra e che possiamo fare molto bene”.