Juventus, incontro per un difensore del Toluca

La Juventus si muove sul calciomercato, in particolare sulla difesa. L’obiettivo dei bianconeri e del nuovo direttore generale bianconero, Damien Comolli sarebbe un difensore uruguaiano, classe 2000, che attualmente gioca in Messico nel Toluca. Il nome è quello di Federico Pereira, classe 2000, uruguaiano con passaporto italiano (dettaglio non da poco per via della questione extracomunitari).

Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese sul suo account di X, la Juventus la prossima settimana incontrerà l’entourage del calciatore. Il giocatore è nella lista del DG Comolli, sottolineato in rosso. E dunque comincia a muoversi anche per il reparto difensivo che sta vivendo momenti di grande emergenza.