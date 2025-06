L’ammissione scatena la F1: si prendono Verstappen

Novità importanti in Formula Uno e, ancora una volta, c’è di mezzo lui. Cosa è accaduto con Max.

Nessun nome attira più l’attenzione in Formula Uno di quello di Max Verstappen, pilota pluricampione su cui quest’anno i riflettori si sono accesi con una luminosità ancora maggiore per tanti motivi. Da un lato, le “cattive” prestazioni per i suoi standard, viziate anche da un compagno di squadra forse ancora acerbo e da una RB-21 meno veloce di quanto servirebbe.

Poi c’è il tema del record di Schumacher che Verstappen potrebbe provare a infrangere se si portasse a casa un quinto titolo di fila con la stessa scuderia. Infine, il punto chiave su cui la stampa insiste da mesi: il possibile addio alla sua squadra stessa. Tra Red Bull e Verstappen c’è infatti un mega contratto che blinda l’olandese fino al 2028. Ma non è detto che venga rispettato.

Qualora l’olandese non dovesse arrivare tra i primi tre quest’anno infatti, ecco che sarebbe possibile per lui accasarsi ad un altro team senza alcuna penalità di sorta o multa. Le voci seguite a questo punto contrattuale e alla frase di Max – “Se correrò con Red Bull l’anno prossimo? Al momento non ci penso” – hanno dato adito a numerose polemiche e supposizioni…

Verstappen fuori da Red Bull, le dichiarazioni

Le parole di un uomo che finora ha sempre negato di voler “sciogliere” la squadra di piloti che si trova nel team riaccendono la fiamma di un possibile addio di Max alla scuderia di Milton Keynes. A parlare è stato Toto Wolff che al momento, si trova una coppia perfetta: Russel, esperto e veloce e Antonelli, appena 18enne e dotato di un potenziale immenso e impressionante.

Ciononostante però Wolff non può fare a meno di monitorare con attenzione cosa sceglie di fare Verstappen, come ha pure confessato alla stampa in queste ore: “Verstappen? Sono il responsabile della squadra che rappresenta il miglior marchio automobilistico al mondo, è ovvio che lo stia osservando attentamente”, ha detto sardonico il numero uno delle frecce argentate.

A comprovare il fatto che forse, tra Wolff e Max ci sia una sorta di tira e molla, il fatto che il numero uno di Mercedes George Russel non ha ancora ricevuto il rinnovo contrattuale, rimandato a fine anno. Russel stesso scalpita e tempo fa parlava così: “Perché dovrebbero sciogliere una squadra perfetta come quella tra me ed Antonelli?”. Bella domanda, George. Diciamo che quando c’è di mezzo Verstappen, tutto diventa possibile.