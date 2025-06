L’Inter saluta il Mondiale per Club: 2-0 dal Fluminense

L’Inter saluta il Mondiale per Club, eliminata agli ottavi dal Fluminense, che avanza grazie alle reti di Cano, arrivata dopo appena 3 minuti, e di Hercules al 94’. Decisivi gli errori individuali: sul primo gol Sommer resta inspiegabilmente inchiodato sulla linea nonostante un cross lento in area, mentre Darmian si limita a osservare; il raddoppio arriva in pieno recupero.

Una partita amara per la squadra di Chivu, che pur comandando a lungo il gioco non riesce ad essere incisiva. In particolare, nel primo tempo, i nerazzurri sono imprecisi e senza energie. In avvio di gara, il gol di Cano galvanizza immediatamente il Fluminense, che quasi sfiora la rete nel finale, annullata solo da un fuorigioco di qualche centimetro. Nel secondo tempo, con Carboni e Seba Esposito in campo, l’Inter alza il ritmo e sfiora più volte il gol: Lautaro ha trovato sulla sua strada un miracolo del 44enne portiere Fabio e un palo interno clamoroso, mentre De Vrij ha sciupato una chance enorme per il pareggio da due passi.

Il Fluminense dell’ex Milan Thiago Silva conquista così i quarti di finale, dove affronterà la vincente tra Manchester City e Al-Hilal, in programma questa notte alle 3. Mentre, l’Inter deve fare le valigie in anticipo in modo sorprendente.