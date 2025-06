Mondiale per Club: l’Inter supererà l’ostacolo Fluminense? Il Manchester City sfida l’Al-Hilal di Inzaghi

Mondiale per Club: l’Inter supererà l’ostacolo Fluminense? Il Manchester City sfida l’Al-Hilal di Inzaghi

Proseguono gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025. Tra questa sera e la mattinata di domani, si giocheranno altre due gare che ci permetteranno di conoscere i nomi di due squadre che disputeranno i quarti. Vediamo nel dettaglio cosa ci attende.

Alle ore 21 italiane, il Bank of America Stadium di Charlotte ospiterà Inter-Fluminense. La squadra di Chivu ha vinto il gruppo E, cominciato non nel migliore dei modi, visto il pareggio con i messicani del Monterrey. Decisive le vittorie su Urawa Red Diamonds e sul River Plate. Differentemente, i brasiliani hanno chiuso il gruppo F in seconda posizione, dopo aver raccolto 5 punti: la Fluminense, ha pareggiato contro il Borussia Dortmund, che ha poi vinto il girone, prima di battere Ulsan e pareggiare nuovamente con il Mamelodi.

Non si registrano precedenti tra le due squadre. Il match potrebbe essere ricco di gol e di emozioni: su Planetwin365, la giocata “Over 2,5” è proposta a 2,05; su Unibet 2,04 e su Betclic 2,06. È la squadra di Chivu, al netto di tutto, a partire con i favori del pronostico: basti pensare al fatto che su Planetwin365, la vittoria della Fluminense è bancata 5,50; su Betclic 5 e su Unibet 5,40.

Molto allettante la quota della giocata “Parziale-finale 1/1”, ipotizzando che l’Inter vinca entrambi i tempi: su Planetwin365, si parla di 2,50 volte la posta; su WilliamHill 2,41 e su Betclic 2,27. Tra i risultati esatti, segnaliamo il 3-1 in favore dell’Inter: la quota è di 15 su Planetwin365; stessa quota che troviamo su WilliamHill, mentre su Unibet la quota è di 13.

L’altro ottavo previsto, in programma alle ore 3 italiane, è quello tra Manchester City e Al Hilal. La squadra di Guardiola ha chiuso il gruppo G a punteggio pieno, battendo nell’ultima sfida la Juventus con un secco 5-2. Gli arabi, che ricordiamo sono guidati da Simone Inzaghi, sono finiti secondi nel gruppo H, dietro al Real Madrid, col quale hanno pareggiato all’esordio.

I Citizens partono nettamente favoriti: su Planetwin365, è interessante la giocata “Parziale-finale 1/1”, proposta a 1,67; su WilliamHill la quota è di 1,61 e su Betclic 1,53. Da provare anche la giocata “Handicap 1 (-2)”: su Planetwin365 questa è bancata 2,50; su WilliamHill e Betclic 2,47. Tra i risultati esatti, segnaliamo il 4-1 in favore del Manchester City: su Planetwin365 la quota è di 15; su Unibet e WilliamHill 14.