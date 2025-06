Inter, Bonny è arrivato a Milano

Prima di Inter-Fluminense, partita valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club poi persa dai nerazzurri 2-0 con conseguente eliminazione, il presidente nerazzurro Beppe Marotta si era sbilanciato: “Bonny? Siamo ai dettagli”. Detto, fatto, mentre la squadra era in campo a Charlotte e veniva superata dal Fluminense dell’ex Roma Renato Portaluppi, Ange-Yoan Bonny ha fatto il suo arrivo a Milano. Nel capoluogo meneghino il futuro attaccante dell’Inter domani dovrebbe svolgere le visite mediche per diventare un nuovo giocatore dell’Inter.

Bonny dovrebbe passare dal Parma all’Inter per circa 25 milioni di euro, bonus compresi. Una cifra importante per un centravanti che, pur non segnando tanto (solo 6 gol nell’ultima Serie A), ha mostrato di essere un ottimo punto di riferimento per la squadra. All’Inter il francese ritroverà Cristina Chivu, suo tecnico ai crociati nel finale della passata stagione. Marotta aveva paventato la possibilità che Bonny raggiungesse l’Inter negli States, ma a questo punto continuerà le sue vacanze una volta firmato il contratto.

Con Bonny, l’Inter mette a segno il terzo colpo dell’estate dopo Luis Henrique e quello già ampiamente annunciato di Sucic. Oltre 60 milioni già investiti sul calciomercato, senza cessioni. Segno che la musica in casa nerazzurra è cambiata.