Inter, Chivu: “Mancata freschezza. Parole Lautaro? Anch’io ho detto che…”

Cristian Chivu, tecnico dell’Inter, ha commentato ai microfoni di Sport Mediaset la sconfitta per 2-0 negli ottavi di finale del Mondiale per Club contro il Fluminense.

“Ci è mancata brillantezza e freschezza, l’approccio non è stato buono, non da squadra che voleva mettere tutto quello che aveva,” ha ammesso Chivu. “Come ho detto anche durante il cooling break, siamo stati presuntuosi, cercando la giocata spettacolare quando avremmo potuto semplicemente attaccare la linea con più decisione. Ma oggi eravamo questi, con queste energie: abbiamo provato a ribaltare la partita e siamo stati pure sfortunati tra il palo e la situazione nitida capitata a De Vrij. Abbiamo subito due gol con tre tiri in porta”.

Su quel resta di positivo da questa esperienza, Chivu ha aggiunto:

“Mi prendo le tre settimane in cui ho potuto conoscere il gruppo, lavorare con loro e capirne pregi e difetti. Ho visto le ferite, il carattere, l’orgoglio dei nostri giocatori, tirati fuori dal fondo del sacco alla fine di una stagione difficile. Prendo sempre la parte piena del bicchiere, se guardi solo il negativo ti viene il mal di testa. Il compito è ripartire da queste tre settimane e programmare la nuova stagione e i nuovi obiettivi”.

Non è passato inosservato nemmeno lo sfogo di Lautaro Martinez nei confronti della squadra. Sul punto, Chivu ha chiarito:

“Noi siamo dei vincenti e abbiamo questa competitività che ci porta a tirare fuori orgoglio e carattere, cerchiamo di trasmetterli a tutti. Se non sbaglio, anche io ho detto che bisogna tutti rimanere a remare nella stessa direzione sulla barca. Sono stato forse più delicato, lui è entrato a gamba tesa. Ma questo è perché la società ha voglia di riscattare un’annata non semplice da gestire e che prepara il futuro con determinazione”.