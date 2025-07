Inter, Marotta: “Si è chiusa una stagione logorante. Ecco gli obiettivi per la prossima stagione”

Siamo arrivati all’epilogo di un 2024-2025 nel quale c’è stato un dispendio di energie psicofisiche davvero notevole, tanti avevano le batterie scaricate. Adesso bisogna ricompattarci, devono andare in vacanza, ricaricare le batterie e presentarsi ai nastri di partenza con la stessa determinazione e il rispetto dei valori che hanno sempre contraddistinto le attività e le gesta di questo club”.

Gli obiettivi per la prossima stagione?

“Quelli di sempre, la storia e il palmares dell’Inter ci dicono che dobbiamo tenere l’asticella alta, competere al massimo nelle competizioni a cui partecipiamo e anche l’anno prossimo le disputeremo tutte. È evidente che ci saranno avversari forse anche diverse perché in questo momento il mercato delle nostre concorrenti in Italia è effervescente. Si stanno rinforzando, ma anche noi abbiamo fatto degli investimenti su dei giovani importantissimi che abbiamo potuto vedere in questo Mondiale. Sono ottimista e lo sono anche perché l’allenatore che abbiamo oggi è sicuramente bravissimo e può rappresentare degnamente il ruolo che ha nell’Inter”.