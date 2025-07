Inter, uscita di scena nel peggiore dei modi. E Lautaro lancia messaggi forti ai compagni

Finisce nel peggiore dei modi l’avventura dell’Inter al Mondiale per Club negli Stati Uniti: i nerazzurri escono di scena perdendo contro il Fluminense agli ottavi di finale della competizione. La formazione di Chivu ha giocato ieri una partita scialba, con poche idee e davvero una creatività scarsa per aggredire un blocco basso come quello pianificato dal collettivo brasiliano.

Termina con un altro ko pesante una stagione fortemente negativa, all’interno della quale il Biscione non ha conquistato nemmeno un trofeo, nonostante le premesse fossero abbastanza consistenti.

Chivu ha davvero tanto lavoro da fare, visto che la squadra, apparsa stanca e forse anche un po’ scarica mentalmente, sta risentendo la conclusione di una stagione negativa. La ripartenza dovrà essere più incisiva.

Dure parole del capitano Lautaro Martinez

Lautaro Martinez ha mandato un messaggio durissimo ai suoi compagni di squadra. Di seguito le sue parole a SportMediaset: “Chiedo scusa ai tifosi e a tutta la gente che è venuta qui, adesso pensiamo a riposare e a iniziare la prossima stagione nel migliore dei modi. Il mister ci ha dato una spinta importante, anche se oggi siamo usciti dalla competizione. Il messaggio è chiaro: chi vuole restare resti, chi non vuole restare deve andare via. Lottiamo per una maglia importante e dobbiamo lottare per obiettivi importanti”.

Il commento di De Vrij

Stefan de Vrij ha parlato così a SportMediaset nel post-partita della sfida contro il Fluminense: “Dovevamo approcciarla meglio, loro sono stati più convinti all’inizio nei duelli. Hanno chiuso bene gli spazi, era difficile senza alzare il ritmo. Nel secondo tempo abbiamo creato qualche occasione facendo meglio, ma la palla non è entrata. Dovevamo fare di più. E’ stato un modo per conoscerci con giocatori e staff, siamo stati insieme tre settimane. Per adesso c’è tanta delusione. Adesso dobbiamo lasciarci questa sconfitta alle spalle, e quando torneremo dovremo avere voglia di far meglio, lavorare e crescere insieme”.