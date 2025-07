Juventus, Di Gregorio: “Contro il Real sarà una sfida complicata. Sulla sconfitta con il City e l’eliminazione dell’Inter…”

Intervistato dai microfoni di SportMediaset, il portiere della Juventus Michele Di Gregorio ha presentato il match contro il Real Madrid: “Ci aspetta una partita molto complicata, sarà una partita che richiederà una prestazione di alto livello per regalarci una giornata bella e una soddisfazione. Il paragone con il City? Caratteristiche diverse, giocatori diversi ma il livello credo sia lo stesso.

Il k.o con il City? Ci abbiamo lavorato, analizziamo, parliamo con il mister. Credo che la squadra sia stata brava a staccare, ci siamo detti questo, dimenticare la sconfitta perché ci sarebbe poi stato un ottavo da giocare. Testa libera e recuperare energie. Dimenticarsi i 5 goal che fanno arrabbiare ma con voglia di rifarsi.

L’emergenza in difesa? Conoscendo Gatti e alla fine stringerà i denti e sarà con noi. In più c’è Rugani che sa cosa significa giocare qua, io sono tranquillo. Mi dispiace per Savona. L’eliminazione dell’Inter? In realtà ho visto solo il risultato, siamo concentrati su quello che dobbiamo fare noi”.