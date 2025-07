L’incidente è fatale: lutto nell’automobilismo

Grave incidente in Italia, si è portato via una figura di riferimento del mondo dei motori.

Il mondo dello sport può regalare enormi emozioni sia ad atleti che spettatori e cambiare la vita di un atleta in modo irreversibile in positivo. Purtroppo però a volte può anche accadere che una disciplina sportiva si riveli molto pericolosa: un esempio è legato agli sport di motoria che a volte, hanno portato ad eventi tragici.

Il mondo dei rally per esempio è notoriamente pericoloso e purtroppo anche nel nostro paese ha portato a momenti di grande tragedia. Quest’anno tra i vari incidenti occorsi in campionati ufficiali ricordiamo ad esempio quello di Matteo Doretto, campione che ha perso la vita in un incidente durante una tratta che si correva in Polonia.

A volte però il vero pericolo si annida anche fuori dal tracciato e perfino individui altamente qualificati alla guida di bolidi di ogni genere possono incontrare un grave incidente all’esterno dello sport in cui corrono. Un tragico evento ci ricorda che le auto ma anche le moto possono essere molto pericolose. Il lutto ha sconvolto la comunità.

Lutto nel mondo dei rally: la scomparsa è improvvisa e spaventosa

Gilberto Calleri, figura di spicco del mondo dei rally, è deceduto in queste ore in seguito ad un incidente motociclistico nella zona di Carrù. L’uomo, di professione assicuratore, era anche una figura di spicco del mondo dei rally di Alba dove era nato e di conseguenza la sua scomparsa lascia un vuoto enorme anche in questa importante comunità sportiva.

Secondo la cronaca Calleri avrebbe avuto un incidente in moto e avrebbe chiamato i soccorsi prima di accasciarsi senza più riprendere conoscienza. I suoi cari e l’ACI lo hanno ricordato con affetto: “Con profondo dolore apprendiamo della scomparsa di Gil Calleri, figura di spicco del Cinzano Rally Team e membro di rilievo della nostra comunità sportiva”, si legge nel messaggio dell’automobile club italiano.

La dinamica dell’incidente al momento non è chiara. Ci vorranno le indagini delle autorità per arrivare ad una conclusione che possa dare risposte ai suoi affetti. Figura legata alla gestione del Team Cinzano Rally, Calleri mancherà a tutti i membri della sua comunità e del club di Motorsport locale. L’accaduto, intanto, ci ricorda quanto il mondo dei motori sia fonte di emozioni ma anche molto pericoloso quando accadono eventi simili.