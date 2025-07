Ufficiale: Monza ceduto a un fondo statunitense

Cambio di proprietà per l’AC Monza. Fininvest S.p.A. ha annunciato di aver raggiunto un accordo per la cessione del 100% del capitale sociale del club a Beckett Layne Ventures, società statunitense attiva nei settori dello sport, dei media e dell’intrattenimento.

L’operazione avverrà in due fasi: entro l’estate BLV acquisirà subito l’80% delle quote, mentre il restante 20% passerà di mano entro giugno 2026. Nel frattempo, Fininvest manterrà una rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione della società brianzola, in proporzione alla quota residua.

Beckett Layne Ventures, guidata da Brandon Berger, si presenta come partner finanziario e consulente strategico per realtà sportive e di intrattenimento, vantando una solida esperienza nel calcio europeo. Tra le figure chiave del team figura anche Mauro Baldissoni, ex dirigente di vertice della AS Roma, che contribuirà al nuovo corso del Monza con la propria competenza nel settore.

L’accordo segna una svolta importante nella storia recente del club biancorosso, protagonista negli ultimi anni di una scalata fino alla Serie A sotto la proprietà Fininvest.